Cerámicas y cuadros artesanales, creatividad y talento que impulsaron emprendimiento

La empresaria Hilda González, reveló que, dentro de la amplia variedad de productos que elabora, los más demandados son los adornos para el hogar, ya que combinan calidad y detalles que atraen a quienes buscan piezas exclusivas

Cortesía | Hilda González, propietaria del Taller de Kavita.
Cortesía | Adornos que realizan en el Taller de Kavita.
Cortesía | Cerámicas con diseños de casas y jarrones.
Amalia Quintero
01 de septiembre de 2025

Hilda González, una emprendedora de 53 años, cuya pasión por las artesanías y su interés de preservar su legado por generaciones, la motivaron a establecer el negocio El Taller de Kavita, un espacio donde crea cerámicas y cuadros que reflejan su talento y dedicación al arte.

González indicó que, “realizamos diferentes tipos de artesanías como cerámicas, porcelana fría, pinturas, en general, arte plástica. También ofrecemos cursos a personas interesadas en las artesanías durante todo el año”.

La emprendedora dijo que inició en el año 2000 como artesana, “mi intención siempre ha sido transmitir mis conocimientos a otras personas, soy consciente de que no seré eterna y deseo que mi legado perdure por generaciones”, expresó.

González señaló que, “trabajamos todo lo que son los acrílicos, distintas masas para texturas, porcelana fría, masa de papel y cambas. Destacó que “cada artesanía que ofrecemos es única y está elaborada con amor y exclusividad”.

El precio de las artesanías varían según el tipo de pieza. Los lienzos pueden alcanzar un valor de hasta B/.400.00, mientras que las cerámicas pequeñas se encuentran desde B/.5.00. Pueden conseguirse en Manuel Quintero Villareal, entre Doleguita y San Mateo, en Chiriquí, o a través de la cuenta de Instagram @tallerdekavita.

