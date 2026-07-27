Chapman solicita auditoría y anuncia separación de funcionarios investigados en la DGI

El Gobierno Nacional solicitó a la Contraloría General de la República realizar una auditoría exhaustiva a la Dirección General de Ingresos (DGI), además de ordenar la separación de sus cargos de todos los funcionarios vinculados a la investigación y el congelamiento de los trámites fiscales bajo sospecha, informó el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

El titular del MEF explicó que estas medidas fueron adoptadas de manera inmediata para proteger los recursos públicos y garantizar la transparencia en la administración tributaria.

Chapman señaló que la auditoría busca determinar qué ocurrió, identificar las fallas en los controles y detectar las vulnerabilidades que permitieron las presuntas irregularidades.

El ministro sostuvo que el esquema investigado logró burlar los sistemas heredados de administraciones anteriores y que habría operado desde hace varios años. Sin embargo, afirmó que le ha correspondido a la actual administración enfrentar la situación y adoptar las acciones necesarias para resolverla.

Chapman reiteró que estas medidas forman parte del compromiso del Gobierno con la transparencia y el fortalecimiento de los controles en la administración tributaria para proteger los recursos del Estado.