Chapman: Tráfico de créditos fiscales ha afectado a bancos

A.QUINTERO | El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, calificó el tráfico de créditos fiscales como un problema de “larga data” que ha afectado a bancos, aseguradoras y otras empresas, y que evidencia la debilidad del sistema institucional del país. “Desde que tengo uso de memoria de ser profesional, ha habido tráfico de créditos fiscales.

Inclusive han terminado en consecuencias de dudosa procedencia humana. O sea que es un problema de larga data en el cual nadie le ha prestado la debida atención”, afirmó. Chapman señaló que a lo largo de los años “se han engañado bancos, se han engañado aseguradoras, se han engañado otro tipo de empresas” y eso “demuestra y está dando comprobación de la debilidad de nuestro sistema”.

Chapman aseguró: “Esta administración haremos todo lo que esté a nuestro alcance para fortalecer esa institucionalidad y de ser necesario más adelante volver a tomar iniciativas legales para defender los intereses de los contribuyentes y de los panameños”.

Las declaraciones del titular del MEF se dieron en referencia a la Operación Pandora, que destapó una presunta red que habría causado una lesión patrimonial al Estado por 40 millones de dólares mediante cesiones ilegales de créditos fiscales en la Dirección General de Ingresos (DGI).