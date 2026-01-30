China promete proteger a sus empresas tras fallo contra Panama Ports

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun, anunció que Pekín “tomará todas las medidas necesarias para proteger de manera decidida los derechos legítimos y los intereses de las empresas chinas”. Esta declaración surge tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar inconstitucional el contrato de concesión de los puertos operados por Panama Ports Company (PPC), filial del grupo hongkonés CK Hutchison.

Jiakun se hizo eco de los argumentos de PPC y recordó que CK Hutchison considera que la resolución “va en contra de la base legal” bajo la cual la parte panameña aprobó los derechos de concesión. Añadió que la compañía “se reserva todos sus derechos, incluida la vía judicial”.