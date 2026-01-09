Chiquita Panamá inicia la primera cosecha de banano de 2026

La empresa Chiquita Panamá informó que dio paso a la primera cosecha de banano de 2026, marcando un nuevo avance en la reactivación progresiva de la actividad bananera en la provincia de Bocas del Toro.

La empresa señaló que “la producción, correspondiente a cinco aparcerías de trabajo y estimada en 30 mil cajas, fue destinada en su totalidad al mercado nacional”. Asimismo, “forma parte de un cronograma operativo diseñado para recuperar la fruta, llevar a cabo una primera cosecha y verificar de manera gradual el funcionamiento de las empacadoras y de los demás eslabones de la cadena productiva”.

De acuerdo con Alexander Gabarrete, vocero de la compañía, “este primer corte se convierte en un indicador relevante del estado productivo de las fincas y evidencia los resultados de las labores técnicas de mantenimiento y recuperación agrícola desarrolladas en los meses previos, confirmando que las operaciones avanzan conforme a lo planificado”.

Por su parte, la empresa explicó que el objetivo principal de esta fase inicial es mantener los estándares de calidad y los procesos técnicos que caracterizan su operación en la región, al tiempo que se evalúa el desempeño integral del sistema productivo.