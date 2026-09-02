Chiriquí concentra el 94% de la producción de maracuyá

La producción de maracuyá en Panamá alcanza los 31,861.3 quintales al año, de acuerdo con cifras de la Dirección de Agricultura del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

El cultivo se realiza en 109.25 hectáreas a nivel nacional y sostiene la actividad de 60 productores registrados. Chiriquí es la principal provincia productora con el 94% del total nacional. Le sigue Panamá Este con el 6% restante.

La maracuyá es una de las frutas tropicales con mayor demanda tanto para consumo fresco como para la agroindustria, principalmente en la elaboración de jugos, néctares y concentrados. Su ciclo productivo y la adaptabilidad al clima del occidente del país han posicionado a Chiriquí como la zona con mayor rendimiento.

El acompañamiento técnico a los productores busca mejorar los rendimientos por hectárea y fortalecer las cadenas de comercialización para abastecer el mercado local y explorar oportunidades de exportación.