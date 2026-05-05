Chiriquí lidera producción de guaba

La producción de guaba se concentra en las provincias de Chiriquí, Veraguas, Coclé y Panamá Oeste, aunque también se puede encontrar en todo el país, ya que es un cultivo de traspatio, aseguraron productores.

Según comerciantes y agricultores, aunque no siempre es visible en los mercados, esta fruta registra una alta demanda durante su temporada, que contempla los meses de julio y agosto. Además, en el país predomina la variedad Inga edulis, considerada una de las más consumidas.

Alejandro Hidalgo, vendedor en Merca Panamá, señaló que “ahora mismo el precio de la guaba está en B/.10.00 la bolsa con 50 unidades y entre los B/.0.35 y B/.0.50 la unidad”. Además, agregó que “a Merca Panamá las que traen para su distribución, vienen de la provincia de Chiriquí y del distrito de Capira, en Panamá Oeste”.

En tanto, Avelino Cortez, vendedor de legumbres, indicó que “esta fruta ya no se ve mucho en el país. Su cultiva solo para venta nacional y es la variedad: Inga edulis, una de las más consumidas y comercializadas en la temporada de julio a agosto”.

Cortez agregó que “es una fruta nativa con alto contenido de nutrientes, vitaminas A, B, C y antioxidantes”.

Por su parte, Hernán Guerra, productor en Chiriquí, señaló que “esta fruta se produce mucho en Chiriquí; es un cultivo de traspatio que se puede encontrar en todo el país, pero ya no se vende como antes, por lo que su distribución es solo a nivel nacional y no se exporta”.