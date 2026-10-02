$!Cierre ordenado de la mina tomará décadas y millonaria inversión

El cierre ordenado de Cobre Panamá podría extenderse por décadas, requeriría acciones como la recuperación de las zonas afectadas, la reforestación, el manejo adecuado de las aguas, la seguridad de las instalaciones, el monitoreo ambiental permanente y el mantenimiento continuo, explicaron expertos.

De acuerdo con el informe de la Comisión Interministerial de alto nivel, “el cierre de un sitio de esta escala lleva décadas y se planifica desde el primer día”.

Severo Sousa, presidente de la Cámara Minera de Panamá (CAMIPA), indicó que “para ese tipo de cierre progresivo necesitas volver a operar la mina porque la única forma de autofinanciar el cierre es que la mina produzca y la mina solo puede producir operando”.

En tanto, Roderick Gutiérrez, expresidente de CAMIPA explicó que “un cierre ordenado debe partir del Plan de Cierre que toda mina responsable tiene desde su diseño”.

Gutiérrez comentó que “se lleva a cabo manera progresiva y planificada. Incluye rehabilitación de áreas intervenidas, manejo de aguas, estabilización de instalaciones, tajos y depósitos, revegetación, monitoreo ambiental y mantenimiento posterior. Muchas de estas acciones se realizan mientras la mina está operando”.

Gutiérrez también manifestó que “un cierre implica años de trabajo, inversión, personal especializado, maquinaria y seguimiento permanente. Cerrar una mina no significa apagarla y abandonarla; significa llevarla de manera controlada y segura hasta una condición ambientalmente estable”.

Además, señaló que “la operación genera los recursos necesarios para ejecutar progresivamente las obras de cierre, rehabilitación y monitoreo posterior”.

Por su parte, Carlos Salazar, ingeniero especialista en el sector minero, dijo que “el cierre ordenado de un proyecto de este tipo es un proceso técnico, científico, complejo y delicado que forma parte integral del diseño de producción desde su inicio en el tajo. Este proceso no se realiza de manera intempestiva o improvisada”.

Salazar indicó que “a medida que avanzan los frentes de producción, se deben ejecutar tareas de recuperación, rehabilitación, reforestación y mitigación de las zonas impactadas”. Agregó que el proceso debe incluir “un muestreo permanente, análisis de laboratorio y monitoreo de aguas”, así como la devolución del “capote” a las áreas trabajadas para facilitar la siembra de árboles y labores en las tinas de relaves para cumplir con los compromisos del estudio de impacto ambiental.

El especialista concluyó que “el cierre requiere una gran inversión económica que debe ser asumida por la empresa a cargo del proyecto y no por el Estado panameño”. Para financiar este cierre ordenado, sostuvo que “se debe permitir a la empresa producir y exportar para generar la riqueza necesaria”.