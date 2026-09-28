Cinco de los bancos más grandes del mundo solicitaron reunión con Panamá en Nueva York

Cinco de los bancos más grandes del mundo solicitaron reunión con las autoridades panameñas durante la misión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en Nueva York, así lo informó el titular de la cartera, Felipe Chapman.

En cinco días, el ministro sostuvo más de 15 actividades con la comunidad financiera internacional.

Durante la semana pasada, Chapman encabezó en Nueva York una agenda de trabajo con la comunidad financiera internacional, como parte de la delegación oficial que acompañó al presidente José Raúl Mulino durante el período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“Misión exitosa en la ciudad de Nueva York, la capital financiera del mundo”, señaló el ministro al concluir la agenda.

“Citi, JP Morgan, Bank of America, Morgan Stanley y BBVA solicitaron reunión. Cada uno con un grupo nutrido de inversionistas, muy interesados en conocer más de Panamá”, anunció.

Chapman destacó el interés de los inversionistas en el país. “Impresionados por lo que se ha logrado en poco más de dos años, porque Panamá ha cumplido lo que ha prometido. Es importante que esas inversiones puedan generar empleo, trabajos adicionales bien remunerados, que ponen plata en el bolsillo de los panameños para mejorar su calidad de vida. Todos comentan, Panamá se ha estado convirtiendo en el favorito de los mercados. A todos los invité a visitar el país para que su interés se convierta en realidad. Porque de eso se trata, se trata de la gente, a quienes nos debemos, a quienes servimos”, concluyó Chapman.