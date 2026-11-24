Cinco personas de Potrerillos, San Pablo Viejo, San Pablo Nuevo y Barú, en Chiriquí, y Atalaya, en Veraguas, resultaron ganadoras de los premios de B/.10 mil de la Lotería Fiscal Regional, correspondiente a la Región 3.

Durante esta jornada, que también incluyó a Bocas del Toro, se contabilizaron 243,940 facturas participantes. El sorteo se realizó en el Federal Mall, en Chiriquí, con la asistencia de ciudadanos y autoridades.

La Lotería Fiscal Regional busca incentivar la solicitud de facturas entre los consumidores y promover la cultura tributaria mediante premios de hasta B/.10 mil.

El calendario de sorteos de 2026 concluirá el jueves 26 de noviembre con la Región 4, integrada por Herrera, Los Santos y Coclé. La actividad se realizará en el centro comercial Paseo Central, en Chitré, provincia de Herrera