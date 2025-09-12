Cobre Panamá lanza la II fase de su programa para emprendedores

Cobre Panamá anunció el lanzamiento de la segunda fase de su programa Cobre Emprende, iniciativa que busca potenciar pequeños negocios y que, en esta nueva etapa, beneficiará a más de 600 emprendedores con un capital semilla que promedia los $5,000 dólares.

Según la empresa, esta nueva fase es posible gracias a los recursos generados por la venta del concentrado de cobre, que hoy se transforma en oportunidades reales para los panameños.

Se detalló que la convocatoria está dirigida a quienes participaron en la primera fase, donde más de 600 hombres y mujeres completaron 32 horas de formación en planificación de negocios, gestión financiera, marketing digital y formalización legal.

En esa etapa inicial, se formaron emprendedores de Donoso, Omar Torrijos Herrera, La Pintada, San Miguelito, Pedregal y El Chorrillo, quienes ahora tienen la oportunidad de dar el siguiente paso en la consolidación de sus proyectos.

Para acceder al capital semilla, los participantes certificados deberán presentar un plan de desarrollo de negocio, que será evaluado por un comité especializado.

Maru Gálvez, gerente de relaciones públicas de Cobre Panamá, expresó: “Para muchos de estos emprendedores, este capital semilla representa un antes y un después en sus vidas. Es un apoyo que les permitirá fortalecer sus negocios y asegurar un mejor futuro para sus familias, demostrando que el cobre se traduce en beneficios tangibles”.