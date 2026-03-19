Cobro de la tasa de aseo en San Miguelito “no ha cambiado”

El administrador de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), Ovil Moreno, informó que ENSA continuará encargándose del cobro de la tasa de aseo en San Miguelito, pese a la implementación del nuevo sistema de recolección de basura.

El funcionario explicó que en el primer mes los usuarios verán una diferencia en su factura, debido a que “se tuvo que facturar en conjunto el período del 19 al 31 de enero y el mes de febrero”. No obstante, aclaró que “a partir de este mes todo continuará exactamente igual”. Asimismo, detalló que la “empresa energética estará realizando los cobros y llevando la tarifa igual”. Moreno indicó que, “dada la situación, los usuarios no han podido ver reflejadas las acreditaciones de estos pagos”.

Por su parte, ENSA señaló que, “a partir de este mes, la tasa de aseo volverá a mostrarse de forma regular, exactamente como corresponde”.