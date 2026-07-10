Coclé impulsa la comercialización agrícola con visión exportadora

Productores agrícolas de Coclé participaron en una jornada de articulación comercial organizada por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), en coordinación con la Dirección de Agronegocios, con el objetivo de fortalecer su acceso a mercados de exportación y promover una producción más competitiva y sostenible.

Durante la actividad, el director regional del MIDA en Coclé, Javier Miranda, destacó que estos encuentros permiten a los productores conocer nuevas oportunidades de negocio y orientar sus cultivos hacia mercados con mayor demanda. Además, se promovieron buenas prácticas agrícolas, la trazabilidad y el uso de tecnologías para mejorar la calidad de los productos nacionales.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la participación de la empresa agroexportadora CARIWOX, S.A., que presentó los rubros con potencial para la exportación e invitó a los productores panameños a integrarse como proveedores, destacando la importancia de la calidad, la inocuidad, la trazabilidad y la eficiencia productiva para competir en los mercados internacionales.

La agenda también incluyó una exposición del Banco Nacional de Panamá sobre las alternativas de financiamiento para el sector agropecuario y una presentación sobre el cultivo de la piña como una opción de desarrollo para la región central del país.

Como parte del seguimiento, el MIDA facilitará el enlace entre los productores interesados, la empresa agroexportadora y la Dirección de Agronegocios para evaluar nuevas oportunidades comerciales.

Durante el encuentro también se resaltó la asociatividad como una estrategia para fortalecer la oferta agrícola y ampliar la presencia de los productos panameños en los mercados internacionales.