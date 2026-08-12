Coclé y Los Santos lideran la cunicultura

La cunicultura en Panamá se concentra en las provincias de Coclé y Los Santos. Según los datos oficiales en el país se producen alrededor de 5,563 cabezas de conejos con fines domésticos y para consumo humano.

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) destacó que “actualmente no cuenta con un programa exclusivo para esta actividad; sin embargo, mediante la Dirección Nacional de Desarrollo Rural ofrece capacitaciones a productores sobre manejo, reproducción, nutrición, bioseguridad y comercialización de conejos”.

Dimas Batista, productor de conejos en Los Santos mencionó que “la carne de conejo es una alternativa alimenticia saludable para quienes presentaban niveles elevados de colesterol y triglicéridos”. Batista explicó que comenzó a criar conejos en su traspatio luego de conocer que su carne se caracteriza por ser magra. “Con el tiempo, convertí la actividad en una fuente de ingresos, al destinar parte de los conejos para la venta de carne y otros para mascotas”, afirmó.

Asimismo, detalló que comercializa sus conejos con empresas como Melo en Chitré, Penonomé, Aguadulce y Santiago.

De acuerdo con el productor, entre las variedades que se crían en el país están las de mascotas que son “Belier, caracterizado por sus orejas caídas, y el Angora, conocido por su abundante pelaje y apariencia de cabeza de león”.

Mientras que para consumo humano, están las razas “Mariposa, Chinchilla, Nueva Zelanda y California”.

En cuanto a los precios, Batista indicó que “los conejos Chinchilla, Mariposa, Nueva Zelanda y California pueden alcanzar un valor de alrededor de B/.5.00 en el mercado. Por su parte, el denominado cabeza de león tiene un precio aproximado de B/.8.00, mientras que el Belier puede venderse en B/.10.00”. Además, “los destinados para el consumo de su carne tienen un precio aproximado de B/.4.50 la libra”, explicó el productor.