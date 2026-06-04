Codere interpone arbitraje contra Panamá por salas de juego

El Grupo Codere, a través de su filial Codere América, notificó formalmente a la República de Panamá el inicio de un proceso de arbitraje internacional de inversión contra la Junta de Control de Juegos (JCJ). La controversia legal se sustenta de manera directa en el Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones suscrito entre España y Panamá.

De acuerdo con los argumentos de la compañía, la JCJ incurrió en un presunto “incumplimiento institucional”. En el documento, Codere acusa formalmente a la entidad reguladora de “actuar de forma arbitraria y permitir la operación ilegal de salas de juego competidoras”, afectando el desarrollo equitativo del mercado local.

Asimismo, la empresa multinacional alega que la institución ha operado “sin neutralidad y en desacato a un fallo previo de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia”.

Dicha resolución judicial ya había declarado ilegales las nuevas salas de máquinas tragamonedas tipo A, una medida que, según Codere, no ha sido acatada por las autoridades correspondientes. Tras la presentación formal de la notificación, se ha abierto un periodo de “negociaciones amigables” entre ambas partes.