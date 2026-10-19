Concluye gestión de Méndez tras B/.225 millones transferidos

Y.Ortiz | La directora general de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), Roxana Méndez de Obarrio, puso su cargo a disposición del presidente José Raúl Mulino, aunque permanecerá en funciones hasta que se designe a su reemplazo. La salida fue confirmada por la propia entidad el pasado jueves 15 de octubre mediante un comunicado.

Méndez asumió el cargo en agosto de 2024, al inicio de la administración de Mulino, tras ser nominada en junio y ratificada por la Asamblea Nacional, con la responsabilidad de coordinar y supervisar los recursos que el Estado transfiere a municipios y juntas comunales.

Según la AND, entre agosto de 2024 y septiembre de 2026, su gestión transfirió B/.225 millones a los gobiernos locales para inversión. De ese monto, B/.215.8 millones financiaron 7,975 proyectos de desarrollo comunitario en distintas etapas de ejecución en todo el país. Su administración también impulsó la modernización institucional, la digitalización de trámites para agilizar la aprobación de proyectos y el fortalecimiento de capacidades locales, promoviendo una mayor divulgación pública mediante su portal web.

El mayor desafío de su periodo fue la revisión de la denominada “descentralización paralela”, un esquema de transferencias discrecionales del gobierno anterior que generó severos cuestionamientos por la entrega de fondos sin controles. En septiembre de 2026, Méndez informó que la Contraloría General había auditado 80 casos con inconsistencias en el sustento del uso de los recursos, calculando una posible lesión patrimonial superior a $44 millones. A raíz de estos hallazgos, la AND presentó 353 denuncias ante el Ministerio Público.

Su gestión no estuvo exenta de controversias. En octubre de 2025, representantes y excandidatos interpusieron una denuncia penal en su contra por presunto abuso de autoridad, tras una resolución que anuló el Programa de Desarrollo de Interés Social (PDIS) y congeló la solicitud de sus fondos ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), proceso que no ha derivado en condena. Asimismo, en agosto de 2026, la AND sustentó un crédito adicional de B/.4.2 millones para cubrir transferencias pendientes de 2022 y 2023 a cinco municipios que carecían de refrendo.

La entidad no precisó las razones de la renuncia ni quién asumirá el despacho, lo que deja interrogantes sobre la continuidad de las auditorías y el cumplimiento de los compromisos financieros con los gobiernos locales.