Concluye segunda audiencia que busca la disolución del Suntracs

Este viernes se realizó la segunda audiencia relacionada con la demanda interpuesta por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), mediante la cual solicita la declaratoria judicial de disolución del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs).

Al concluir el acto, el Dr. Murgas Torraza, quien lidera el equipo legal del Suntracs, manifestó sentirse satisfecho. “El juzgado estableció que todos los hechos de la demanda están pendientes de prueba, y el Mitradel no ha presentado pruebas adicionales a las que se presentó con la demanda”, dijo Torraza.

Torraza pidió a los trabajadores tener confianza en que Suntracs durará más tiempo.

Este proceso judicial inició el 17 de julio de 2025, cuando la titular del Mitradel, Jackeline Muñoz, interpuso demanda solicitando la disolución de la organización, por presuntas violaciones a normas del Código de Trabajo.