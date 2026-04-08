Conductores de apps solicitarán subsidio

Representantes de plataformas digitales de transporte señalaron que buscan formar parte de las mesas de trabajo impulsadas por el gobierno para abordar el impacto en el alza del precio del combustible, y sean considerados para recibir el subsidio.

En ese sentido, José Gabriel Lezcano, de la Unión de Conductores de Plataformas Digitales de Transporte y Similares (UNCLOPLADIS), indicó que “estamos buscando la manera de integrarnos a la mesa de trabajo para enfrentar el alza del combustible”. Dijo que “esta situación, sumada a nuestras bajas ganancias, eleva nuestros costos de operación en un 25% y pone en riesgo la actividad”.

Explicó que “antes invertíamos cerca de B/.30.00 diarios en combustible, pero ahora necesitamos entre B/.35.00 y B/.40.00, lo que nos obliga a trabajar entre 10 y 12 horas para alcanzar nuestros ingresos”.

Por su parte, Omar Jaén, vocero de la Unión de Conductores de Aplicaciones de Transporte y Similares de Panamá, anunció que hoy se presentarán en la ATTT, “para solicitar una reunión con el director de la institución para abordar el tema del subsidio al combustible”.