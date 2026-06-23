Conductores del transporte público deberán cotizar en el Seguro Social

Conductores del transporte público de pasajeros y sus auxiliares, conocidos como “pavos o secretarios”, deberán afiliarse de manera obligatoria a la Caja de Seguro Social (CSS), luego que la Junta Directiva de la entidad aprobara la Resolución No. 58,705-2026, que establece el “reglamento de afiliación obligatoria” para el sector.

La norma publicada en Gaceta Oficial, establece una cotización de 9.36% sobre el ingreso que declare el trabajador, con base mínima de B/.500 mensuales. “La remuneración declarada estará vinculada al monto de la prestación que percibirá el asegurado ante la ocurrencia de cualesquiera de las contingencias previstas en el Riesgo de Invalidez, Vejez y Muerte”, establece el documento.

En caso de una “cobertura de salud voluntaria”, los conductores y auxiliares podrán afiliarse al Riesgo de Enfermedad y Maternidad aportando 8.5% adicional sobre base mínima de B/.800 mensuales, para acceder a cobertura de salud, subsidio por enfermedad no profesional y subsidio de maternidad.

El reglamento también asigna corresponsabilidad al propietario del certificado de operación, quien deberá entregar periódicamente a la CSS la información de conductores y auxiliares y verificar que se encuentren afiliados como trabajadores independientes y al día en sus pagos para evitar morosidad.