Congreso argentino debate flexibilización de la protección a glaciares para fomentar minería

Los diputados argentinos debaten el miércoles una iniciativa del gobierno para que las provincias redefinan las áreas de protección de los glaciares y así ampliar la explotación minera.

Activistas de la organización Greenpeace escalaron al amanecer la estatua de la República, un monumento protegido por rejas en la plaza frente al Parlamento, y desplegaron un cartel con el mensaje: “Diputados, no traicionen a los argentinos. La Ley de glaciares no se toca”.

Tras la acción sorpresa, al menos siete activistas fueron arrestados por la policía, constató la AFP, y bomberos intervinieron para retirar el cartel.

“La reforma pondría en riesgo la seguridad hídrica de millones de personas”, expresó Greenpeace Argentina en un comunicado.

El presidente ultraliberal Javier Milei sostiene que la modificación de la “Ley de Glaciares” es un paso necesario para atraer inversiones. Espera sancionarla definitivamente este miércoles. El proyecto fue aprobado por el Senado en febrero.

La reforma cuenta con apoyo de gobernadores de provincias andinas como Mendoza, San Juan, Catamarca y Salta, que reúnen la mayoría de los proyectos de explotación de cobre, oro y litio y también gran parte de los glaciares.

Ambientalistas convocaron a una movilización frente al Congreso.

Milei sostuvo que la enmienda busca eliminar “las distorsiones ideológicas y las trabas artificiales que impedían el progreso”.

“Los ambientalistas prefieren que uno se muera de hambre pero no tocar nada”, dijo al anunciar el proyecto.

Los partidarios de la reforma sostienen que clarificará criterios que actualmente son “imprecisos”.

“Queremos tener seguridad jurídica, queremos definiciones claras”, dijo a la AFP Michael Meding, director del proyecto minero de cobre Los Azules en San Juan.

Meding afirmó que el sector minero está “interesado en proteger el medio ambiente” y que las provincias son las que deben determinar las áreas con relevancia hídrica.

Según una proyección del Banco Central, Argentina podría triplicar sus exportaciones mineras de aquí a 2030.

Para Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, se trata de una reforma “hecha a medida de grandes mineras transnacionales que pone en peligro el agua del 70% de los argentinos”.

Viale dijo a la AFP que, en la ley actual, “un ente científico establece dónde están los glaciares y el ambiente periglaciar”, mientras que, en la nueva norma, pasa a ser “una decisión discrecional de cada provincia”.

Cuatro relatores de la ONU señalaron que “pondría en riesgo los ecosistemas acuáticos, incluyendo el agua subterránea, afectando la calidad del agua y por tanto la accesibilidad al agua potable”.

En Argentina hay más de 16.000 glaciares. En el noroeste argentino, donde se concentran los proyectos mineros, se redujeron un 17% en la última década, principalmente debido al cambio climático, según el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología.