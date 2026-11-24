El proceso de diálogo sobre el futuro de la mina incluirá una consulta ciudadana de entre 40 y 90 días, además de la posible reactivación de las visitas al proyecto para que la población conozca sus condiciones actuales.

Así lo informaron los ministros de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, y de Comercio e Industrias, Julio Moltó, durante una reunión con representantes de los principales gremios empresariales del país.

Chapman explicó que la duración del proceso dependerá de la participación ciudadana y destacó que “mientras más rápido recibimos ese proceso de participación, más rápido puede avanzar el proceso”.

Por su parte, Moltó aseguró que no habrá anuncios sobre el futuro del proyecto hasta escuchar a la ciudadanía e incorporar sus aportes. “No va a haber ningún anuncio, ningún mensaje mientras no escuchemos a la población, mientras no podamos integrar esas sugerencias, esos aportes de la población a nuestras conversaciones”, manifestó.

El titular del MICI también indicó que el proceso contará con el acompañamiento de expertos en la aplicación del Acuerdo de Escazú para garantizar el cumplimiento de los procedimientos. “Queremos tener algo listo en el primer trimestre del año que viene. Esos son más o menos los números, pero hay que cumplir con los procesos”, señaló.