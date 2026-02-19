Consumidores denuncian costos “abusivos” en platos de comida en Los Santos y Herrera

Costos “excesivos y abusivos” de los distintos platos de comida que se vendieron durante la celebración del Carnaval en Los Santos y Herrera, fue la denuncia que hicieron consumidores que aseguran que un plato de sopa que normalmente cuesta B/. 4.00 lo vendían en B/.10.00.

Según los reportes, la crisis de agua en la región, ha llevado a los negocios de comida a comprar diariamente el líquido para poder operar, sin embargo esto ha causado una especulación de precios en detrimento de los consumidores.

Pedro Acosta, presidente de la Unión Nacional de Consumidores (UNCUREPA), comentó que “se trata de un período comercial excepcional”, en el que “no prevalecen las reglas habituales de la oferta y la demanda ni la libre competencia, sino prácticas monopólicas e irregularidades que no deberían darse”. Acosta añadió que “quien debe regular el mercado es el propio consumidor, al decidir si compra o no compra”.

Por su parte, Milton López, miembro de la Cámara de Turismo de Herrera, afirmó que, por lo general, “durante los días de carnavales se registra un aumento significativo en la demanda de alimentos y bebidas en provincias de Herrera y Los Santos, por lo que la estructura de costos cambia frente a un fin de semana regular”. López reveló que “la situación del suministro de agua en la región ha tenido un impacto operativo importante, ya que muchos establecimientos han debido adquirir agua por medios privados para poder preparar alimentos y mantener condiciones sanitarias adecuadas. Por lo que ese componente representa un costo real adicional”.

Ante esta situación, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) señaló que “en Panamá rige la libre oferta y demanda. El consumidor decide a dónde desea comprar”. La entidad explicó que no puede regular estos precios, ya que “se trata de vendedores que no son agentes económicos formales”. Detallaron que “si en un punto se está vendiendo un producto en B/.10.00 y en otro está a B/.5.00, la persona tiene la opción de pagar lo que considere necesario”.