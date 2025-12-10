$!Consumidores: La calidad de servicios en restaurantes se desmejora en días festivos

Salir a comer en un restaurante durante días festivos, se ha convertido en una mala experiencia para los consumidores, ya que aseguran que hay demoras en la entrega de las comidas, los platos llegan fríos e incompletos, aseguraron consumidores.

Ante estas quejas, Rino Tamburelli, presidente de la Asociación de Restaurantes y Afines de Panamá (AREA), explicó que, “la situación se debe a que los restaurantes experimentan una afluencia masiva de clientes, lo que provoca tiempos de espera más largos de lo habitual”. Además que, “muchos establecimientos no cuentan con el personal suficiente para atender la alta demanda”, lo que agrava los retrasos.

En tanto, Tomás Herrera, propietario de restaurantes en David, Chiriquí, indicó que “cuando las familias salen a celebrar, suelen elegir un establecimiento específico, ya sea por preferencia personal o por la publicidad que ven en redes sociales”. Explicó que, “esa concentración de clientes en ciertos locales incrementa la demanda y puede llegar a saturar la capacidad de atención de los negocios”.

Por su parte, el presidente del Instituto Panameño del Consumidor (IPADECU), Giovanni Fletcher, aseguró que estas situaciones se originan porque “la masividad en comercios en ciertos centros comerciales y locales de alimentos supera la capacidad administrativa de esos centros”. Según afirmó, esto deriva directamente en “incumplimientos e insatisfacción por parte de los consumidores”.

Fletcher agregó que, considerando que los restaurantes atraviesan su época de mayor actividad económica, deberían reforzar su personal durante los días de mayor afluencia.

“Deberían tomar la decisión de contratar la mayor cantidad de trabajadores, por lo menos para los días con mayor flujo, para atender de la mejor forma posible a los consumidores que desean disfrutar de sus platos”, puntualizó.