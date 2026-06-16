Continúa entrega de CEPANIM en Panamá; resto del país recibirá a partir del 22 de junio

Este martes 16 de junio continúa la entrega de los Certificados de Pago Negociables por Interés de Mora (CEPANIM) a los beneficiarios de la provincia de Panamá, en el centro comercial Multicentro, piso 4, en horario de 8:00 a.m., a 4:00 p.m.Los beneficiarios deben ingresar a la plataforma digital cepanim.mef.gob.pa para verificar si ya cuentan con fecha asignada para la recepción del certificado.El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que la entrega en el resto de las provincias iniciará a partir del 22 de junio.Por su parte, el Banco Nacional de Panamá indicó que los beneficiarios también podrán realizar el proceso de negociación en las sucursales de San Fernando, Exposición, Pedregal, Chepo y Tortí, en horario de lunes a viernes de 8:00 a.m., a 3:00 p.m. y sábados de 9:00 a.m. a 12:00 m.