Contralor Anel Flores pide suspender compra de autos y defiende auditorías en juntas comunales

El contralor general de la República, Anel Flores, anunció ayer que solicitará al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la suspensión de la compra de vehículos para el Estado durante la vigencia actual y defendió las auditorías realizadas a juntas comunales, asegurando que “no son un capricho”.

En la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, Flores indicó que enviará una nota al ministro Felipe Chapman para detener las adquisiciones. La medida busca ordenar la flota estatal y frenar pérdidas. Según cálculos de la Contraloría, el Estado cuenta con 32 mil vehículos, de los cuales aproximadamente 5 mil están en chatarra.

“Eso es lo que ven los ciudadanos en la República cuando pasa por los diferentes patios. Ven carros que relativamente están nuevos y porque una batería se le falló o porque le falló X, ese carro queda podrido, enchatarrado y pérdida para el Estado”, señaló.

El contralor propuso evaluar el modelo de alquiler en lugar de compra, como se hace en la empresa privada. “Nosotros no compramos vehículos, nosotros alquilamos. Porque cuando tú alquilas, el mantenimiento va incluido, el seguro va incluido. Aquí en Panamá hasta incluyen los corredores”, explicó.

Agregó que es necesario categorizar por gama y por institución la asignación. “Obviamente hay que categorizar. Por ejemplo, el MIDA yo puedo entender que necesita pickups, doble tracción, por la naturaleza de su gestión. Pero un Ministerio de Cultura requiere tal vez un sedán”.

Aclaró que sí habrá excepciones por urgencia, pero insistió en poner un alto a la compra indiscriminada.

Sobre las auditorías a juntas comunales, Flores manifestó que la mayoría busca hacer correcciones. “Yo diría que la gran mayoría son correcciones que se han podido constatar de que no hubo dolo, ni que hubo ninguna lesión”.

El contralor fue enfático en que los hallazgos sin sustento serán remitidos al Ministerio Público. “Esto no se trata de buscarle la quinta o sexta pata a nadie, para buscarle un problema a nadie, ni perjuicio a nadie. Lo que se está encontrando es lo que es y se manda de esa manera al ministerio público, lo que no tiene sustento y nadie lo puede sustentar. Obviamente él tendrá que ir al ministerio público a dar sus descargos”.