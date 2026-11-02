Contraloría refuerza controles para evitar el uso indebido de autos del Estado en Fiestas Patrias

La Contraloría General de la República, a través de la Dirección Nacional de Fiscalización General, inició la verificación de vehículos del Estado durante las Fiestas Patrias, con el objetivo de garantizar que los bienes públicos sean utilizados exclusivamente para misiones oficiales y en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, según un comunicado de la Presidencia de la República.

Durante la acción fiscalizadora se comprobará que los automóviles oficiales cumplan con los requisitos establecidos, entre ellos portar la franja amarilla, el logotipo institucional, la placa oficial visible, el Registro Único de Propiedad Vehicular, el revisado vehicular y la póliza de seguro vigentes, además del salvoconducto correspondiente cuando circulen fuera del horario laboral.

“Esta dinámica busca fortalecer los mecanismos de control y prevenir el uso indebido de los recursos públicos, especialmente durante los días de las efemérides patrias”, destacó Yaritza Agrazal, jefa de Verificación Vehicular de la Dirección Nacional de Fiscalización General.La supervisión se fundamenta en el Decreto de Gabinete N.° 46 de 1972 y el Decreto Ejecutivo N.° 124 de 1996, modificado por el Decreto Ejecutivo N.° 167 de 2021, que establecen las normativas para el uso, control y circulación de la flota estatal.

De acuerdo con estas disposiciones, los vehículos que incumplan la reglamentación podrán ser retenidos y los funcionarios responsables enfrentarán las sanciones correspondientes, que incluyen multas de B/. 200 para los infractores y B/. 300 para los jefes de transporte, además de penalizaciones adicionales por reincidencia conforme al artículo 8 del citado Decreto Ejecutivo N.° 124.

La Contraloría recordó que los bienes propiedad del Estado deben destinarse exclusivamente al cumplimiento de funciones institucionales, incluyendo servicios esenciales vinculados con la salud, la seguridad, la asistencia social y otras misiones oficiales debidamente autorizadas. Asimismo, hizo un llamado a los responsables de las dependencias públicas para reforzar sus controles internos y garantizar que cada desplazamiento de un vehículo oficial responda a una necesidad institucional justificada.