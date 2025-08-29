Cooperativa de Trabajo Arenero “sigue activa y cumple con la ley”

La Cooperativa de Trabajo Arenero R.L. (COODTA), ubicada en Alanje, provincia de Chiriquí, opera de manera legal y no se le ha comprobado ninguna irregularidad, aseguró el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP).

La declaración del IPACOOP surge tras la divulgación de información que indicaba que la cooperativa funcionaba de “forma ilegal”.

La entidad indicó que “según nuestros registros, la información que mantenemos desde el año 2003, cuando se otorgó la personería jurídica a la cooperativa, los mismos cumplieron con todos los procedimientos y los requisitos que establece la Ley 17 para la conformación de una cooperativa”.

El IPACOOP detalló que solo se ocupa de los asuntos cooperativos, sin embargo, agregó que “toda cooperativa que se dedique a asuntos relacionados con extracción o concesiones debe referirse y cumplir con todos los trámites que exige el Ministerio de Comercio e Industria o la entidad que le corresponda”.

Asimismo, señalaron que la cooperativa dedicada a la extracción de arena continúa activa. Añadieron que esto “no la exime de todos los procesos que exige la Dirección de Minas del Ministerio de Comercio e Industrias, quienes son los idóneos para hablar de las condiciones legales de esta concesión”.