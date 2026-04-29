Copa Airlines invertirá $13.5 mil millones en compra de 60 aviones Boeing 737 MAX

La aerolínea panameña Copa Airlines firmó un acuerdo con las empresas estadounidenses Boeing y General Electric Aerospace para la adquisición de hasta 60 aeronaves Boeing 737 MAX, con una inversión estimada de $13.5 mil millones.

Esta acción representa “un paso que generará empleo e impulsará el turismo y el crecimiento económico del país”, destacó la Presidencia de la República.

En un comunicado explicaron que la orden se suma a las 40 aeronaves pendientes de entrega del acuerdo vigente. Con esta compra, Copa proyecta superar las 200 aeronaves en su flota para el año 2034, consolidando al Hub de las Américas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

El mandatario José Raúl Mulino fue testigo de honor del pacto, suscrito en el Biomuseo por la CEO de Boeing Commercial Airplanes, Stephanie Pope; el CEO de GE Aerospace, Larry Culp; y el CEO de Copa Airlines, Pedro Heilbron.

Mulino destacó que la inversión impulsará el empleo, el crecimiento económico y la estrategia turística nacional. La ampliación de flota reforzará programas como Panamá Stopover, que aumentó 25% la llegada de visitantes en 2025 con 215 mil turistas. La aerolínea prevé alcanzar 250 mil visitantes este año.

El mandatario añadió que el país avanza en la ampliación de la Terminal de Tocumen, donde se estima recibir 30 millones de pasajeros para 2030.

“Muy pronto estaremos inaugurando —junto a Copa Airlines, el Aeropuerto Internacional de Tocumen, la Autoridad de Turismo de Panamá y PROMTUR Panamá— una experiencia inmersiva del Stopover. Este impacto permitirá a los pasajeros en tránsito descubrir Panamá de forma interactiva, incentivando que una escala se convierta en una estadía”, indicó Mulino.