Crece producción de la guanábana

a.Quintero | En Panamá se producen alrededor de 4,074.0 quintales de guanábana al año, según datos suministrados por la Dirección Nacional de Agricultura del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

De acuerdo con la entidad, la producción de esta fruta se concentra en un 77% en las provincias de Chiriquí. Sin embargo, este alimento también es un cultivo de traspatio.

El MIDA detalló que “para el ciclo 2024-2025 un total de 20 productores locales registraron una cosecha de 4,074.0 quintales en una superficie de 16.33 hectáreas”.

Olmedo Núñez, comerciante en Merca Panamá, indicó que “en la provincia de Chiriquí se concentra la mayor producción de esta fruta”. Agregó que, “su precio en el mercado oscila entre B/.0.80 y B/.1.75 la libra”.

En tanto, el productor de Tierras Altas, Chiriquí, Augusto Jiménez, señaló que “la guanábana se cultiva en zonas tropicales de Chiriquí y su comercialización que yo sepa a nivel local”.

Por su parte, Avelino Cortez, vendedor de legumbres, comentó que “la guanábana es muy consumida en chicha y batidos, ya que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, mejorar la digestión y aporta vitaminas esenciales para la salud”. Agregó que “hasta el momento solo se conoce la variedad criolla, cultivada de forma tradicional en diferentes partes el país”.