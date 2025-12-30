Créditos y depósitos impulsan crecimiento del Centro Bancario Internacional

La cartera crediticia neta del Centro Bancario Internacional (CBI), creció 5.91% al alcanzar USD 100,578.9 millones, con un crecimiento interanual de USD 5,608.4 millones, frente al mismo periodo del año anterior. Este desempeño consolida la cartera como el principal motor de expansión de los activos a noviembre de 2025, según el Informe de Actividad Bancaria (IAB) de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP).

Los depósitos del CBI se mantuvieron como principal fuente de fondeo totalizando USD 115,131.7 millones, con un incremento interanual de 7.20% o USD 7,728.8 millones, el cual fue liderado por los depósitos externos que aumentaron 13.17%, mientras que los depósitos internos crecieron 3.57%.

En conjunto, este resultado refuerza el rol del CBI como plataforma regional de captación, con una composición que sigue favoreciendo el fondeo externo.

En el caso del Sistema Bancario Nacional (SBN), la cartera bruta de créditos locales totalizó USD 64,958 millones, con un crecimiento interanual de 1.2% o USD 774.8 millones más.

Este desempeño, estuvo sustentado por el sector privado, cuyo saldo aumentó 2.1% o USD 1,287.7 millones adicionales, mientras que el crédito al sector público registró una contracción de 21.8% o USD 512.9 millones menos.

Es importante resaltar que, dentro del sector privado, el portafolio mantiene una alta concentración en tres segmentos: comercio, hipotecario y consumo personal. En conjunto, estos tres rubros pasaron de representar 76.1% de la cartera interna en noviembre de 2024 a 77.8% un año después, lo que refuerza su papel como motores del crédito doméstico.

En cuanto a los créditos nuevos, el SBN acumuló desembolsos por USD 24,025 millones, con un alza de 5.1% o USD 1,163.7 millones más, que en igual periodo del año anterior. Comercio (incluye servicios) concentró cerca del 48% de este flujo con USD 11,415 millones, con un crecimiento de 15.8% interanual, consolidándose como el principal destino del crédito nuevo, consumo personal con un aumento de 3.1%, en ganadería con un incremento de 5.3% y un aumento marcado, aunque desde una base muy baja, en minas y canteras, donde el flujo pasó de USD 6 millones a USD 119 millones.

Adicionalmente, se registra un crecimiento del flujo hacia entidad pública de 14.8%.

Por su parte, los activos netos del CBI sumaron USD 161,700.9 millones, lo que representa un incremento interanual de 5.69% o USD 8,705.2 millones, desempeño que confirma la continuidad de una estrategia orientada a expandir activos

productivos y optimizar el uso del balance en un entorno de competencia regional por liquidez y condiciones financieras internacionales aún exigentes. En términos generales, la evolución observada sugiere una asignación eficiente de recursos y una gestión prudente del balance, preservando métricas de solvencia consistentes con un perfil de riesgo moderado.

En materia de liquidez, los activos líquidos netos totalizaron USD 18,531.1 millones, con una variación interanual de 7.59% o USD 1,307.0 millones, lo que representa aproximadamente 11.46% del activo total (vs. 11.26% un año antes), reflejando una mejora del colchón líquido en relación con el tamaño del balance.

En términos de solvencia, el CBI al cierre del tercer trimestre refleja un perfil de capital robusto y holgado frente a los requerimientos regulatorios, con un Índice de Adecuación de Capital (IAC) de 16.34%, muy por encima del mínimo regulatorio de 8% y en su nivel más alto de al menos los últimos ocho trimestres, siendo además la primera vez que supera el 16% en ese período. Esta holgura constituye un amortiguador ante eventuales deterioros de calidad de activos o episodios de volatilidad financiera.

Estos resultados evidencian que los bancos del CBI mantienen fundamentos sólidos de liquidez, capital y rentabilidad, que lo posicionan bien para enfrentar un entorno financiero más exigente. Para consolidar esta fortaleza, será clave seguir mejorando la eficiencia operativa, optimizar la gestión de activos y pasivos, diversificar las fuentes de fondeo y reforzar el monitoreo de la calidad de los activos y del capital, de modo que se preserve la resiliencia estructural ante eventuales escenarios de estrés.