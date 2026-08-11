Declaran legales las aprehensiones del exdirector de la DGI Publio De Gracia y de su esposa

Un juez de garantías declaró legal las aprehensiones del exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), Publio De Gracia Tejada, y de su esposa durante la audiencia de control realizada la tarde de este martes en Plaza Ágora, según informó el Ministerio Público.

De Gracia fue detenido el pasado lunes durante un operativo conjunto entre el Ministerio Público y la Policía Nacional. De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, las investigaciones lo vinculan con un presunto enriquecimiento injustificado por un monto de $724,000, así como con la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales. Durante la diligencia, las autoridades ordenaron además la aprehensión, la cautelación de bienes inmuebles y vehículos de alta gama vinculados al exdirector y a su entorno cercano.

Tras validar la captura, el tribunal decretó un receso. Se prevé que al reanudarse el acto judicial, se dará paso a la formulación de cargos para definir el estatus procesal de ambos imputados y determinar la aplicación de medidas cautelares personales y reales.