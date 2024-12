Decreto Berenjena: “No puedo hacer nada, salvo gastar más esfuerzo en la policía para atajar borracho”

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se refirió al decreto emitido por la Alcaldía de Panamá que modifica los horarios de operación de los establecimientos comerciales dedicados al expendio de bebidas alcohólicas en la Calzada de Amador y el Casco Antiguo.

“Varias de las canas que tengo me las saco la Ley Zanahoria cuando fui ministro de seguridad. Si la quieren cambiar es un problema del alcalde, pero no nos exijan entonces seguridad en la manera que lo estamos tratando de hacer y llevar adelante”, reconoció el presidente.

Afirmó que no le interesa la llegada de “turistas borrachos”, al país que solo se convertirían en un problema de seguridad.

“La atracción turística hacia Panamá no depende de que convirtamos nuestras áreas turísticas en cantinas abierta las 24 horas del día. A mí, el turista borracho no me interesa que venga masivamente a Panamá, porque chupan guaro hasta las 6:00 a.m. Si es así, vayan para otro lado. No creo que haga ningún sentido. Está comprobando técnicamente, que a mayor cantidad de horas de ingesta de alcohol, mayores son los problemas en materia de seguridad”, remarcó Mulino.

El mandatario envió un mensaje a los alcaldes. “Si tú de verdad quieres cuidar a tu población, no digo que no le des esparcimiento ni les des diversión, pero yo no apostaría, y lo digo con el mayor respecto a los alcaldes de aquí y en todo el país, a convertir los distintos distritos en cantinas permanentes. No creo que esto beneficie la seguridad ciudadana, pero, bueno, no puedo hacer nada salvo gastar más esfuerzo en la policía nacional para atajar borracho”, concluyó el jefe del Ejecutivo.