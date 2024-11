$!Deficiente servicio de internet y telefonía, en la mira de las autoridades y clientes

Las estadísticas de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) detallan que entre 1 de enero y el 31 de octubre de 2024 se admitieron 51 reclamos en materia de telecomunicaciones, de los cuales 42 corresponden a la provincia de Panamá.

Doce de las quejas, se presentaron por temas de facturación, daños en los aparatos (9) y deficiencias en la prestación del servicio (7), siendo las de mayor cuantía.

“Pese a que el 9% de los reclamos que llegan a la ASEP son generados por el servicio de las telecomunicaciones (Internet, televisión pagada y telefonía) en las redes sociales el número de quejas es mayor, por lo que estamos fiscalizando”, sostuvo Alkin Saucedo, director nacional de telecomunicaciones.

Al respecto, la administradora de ASEP, Zelmar Rodríguez Crespo, advirtió sobre el incremento en la fiscalización, por lo que invitó a estas compañías a desarrollar en conjunto los temas de la industria para corregir las deficiencias que presenta el sector.

Por su parte, Pedro Acosta, representante de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá (UNCUREPA), estima que se debe mejorar el servicio a los clientes.

“Una de las cosas que debe mejorar es que un usuario no tiene forma de comprobar si lo que consumió se compagina con lo que pagó. En el tema de internet, a cada rato se interrumpe el servicio, y las empresas no garantizan el servicio y esto no solo afecta a los clientes residenciales, sino a las MiPymes, que dependen de la comunicación, tanto de los celulares como de las PC”, dijo Acosta.

Por su parte, Thania Camargo, supervisora de Atención al Cliente de Acodeco, explicó: “Nosotros en el tema de telefonía, verificamos que lo ofertado en el contrato se cumpla”.