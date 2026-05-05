Delegación panameña debuta en la Cumbre de Inversión SelectUSA en Estados Unidos

Panamá participa por primera vez en la Cumbre de Inversión SelectUSA, que se desarrolla del 3 al 6 de mayo en National Harbor, Maryland, con una delegación integrada por 38 líderes empresariales. Así lo dio a conocer la Embajada de Estados Unidos en Panamá.

Según el reporte oficial, la misión, que viaja junto a representantes de la Embajada de Estados Unidos en Panamá, marca el debut del país en este encuentro enfocado en la atracción de inversión extranjera directa hacia el mercado estadounidense. De acuerdo con la sede diplomática, se trata además de la delegación más numerosa de la región en proporción a su población.

La cumbre reúne a empresas internacionales, organismos de desarrollo económico, expertos del sector y autoridades gubernamentales, con el objetivo de facilitar inversiones y promover alianzas estratégicas.

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, señaló: “La primera participación de Panamá en la Cumbre de Inversión SelectUSA envía una señal poderosa: la relación comercial entre EE.UU. y Panamá es más fuerte que nunca y está fortaleciéndose rápidamente bajo el presidente Trump. Estamos promoviendo la inversión, impulsando el crecimiento económico y creando empleos”.

Durante la agenda, los representantes panameños participan en sesiones plenarias, reuniones sectoriales y espacios de networking, con énfasis en áreas como logística, finanzas, infraestructura y tecnología.

Además, la delegación mantiene encuentros con funcionarios de la Casa Blanca y de entidades como el Departamento de Comercio de Estados Unidos, el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Departamento de Guerra, con el fin de explorar oportunidades de inversión y conocer de primera mano el clima de negocios en Estados Unidos.