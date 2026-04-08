Denuncian tarifas excesivas en delivery

Consumidores aseguran que algunas empresas que ofrecen el servicio de entrega a domicilio a través de aplicaciones establecen tarifas excesivas por distancias cortas, registran pedidos incorrectos y demoran para hacer las entregas, por lo que piden una regulación del sector.

Rafael Paredes, miembro de la Asociación Nacional de Consumidores de Panamá (ANACOP), explicó que “es un servicio sujeto a libre oferta y demanda, sin mayor regulación comercial o técnica”.

Paredes agregó que, “la aceleración de la tecnología genera ciertas distorsiones en el comercio”. Además, detalló que “en este caso se perciben tarifas excesivas, pedidos incorrectos y demoras significativas; sin embargo, cada persona puede decidir si desea utilizar estos servicios .

En tanto, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO), indicó que “los delivery sí cuentan con una regulación, porque son agentes económicos que tienen que tener un certificado de operaciones, pero los transportistas que realizan los pedidos no”.

Por su parte, la plataforma PedidosYa destacó que “los servicios de delivery legalmente constituidos en Panamá están regulados por las leyes y normas del comercio”.

Asimismo, comentó que “el costo de envío para los usuarios depende mayormente de la distancia entre el comercio afiliado y el lugar de entrega” y manifestó que “en el caso de nuestra vertical de supermercados, existe un cargo adicional ‘service fee’ por el trabajo de picking que realizamos”. La empresa también recordó que los usuarios pueden presentar quejas a través de sus plataformas.