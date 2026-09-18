$!Descuentos del 70% en el Panamá Black Weekend

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> Ramón Abadi, administrador de la ACODECO, indicó que durante los tres días del Black Weekend la entidad tendrá operativos y presencia en los centros comerciales. 'Vamos a tener presencia en los centros comerciales, dándoles a conocer a las tiendas que tienen que tener los precios a la vista y ser transparentes en las ofertas'. Agregó que, 'en caso de incumplimientos se aplicarán multas que van hasta los $25,000, tratando siempre que el comercio no se vea afectado, pero que se respete el derecho de los consumidores'.