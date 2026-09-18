$!Descuentos del 70% en el Panamá Black Weekend

Más de 3,000 tiendas ubicadas en 16 centros comerciales a nivel nacional participarán del Panamá Black Weekend 2026, que se realizará del 2 al 4 de octubre, con descuentos de hasta el 70%, anunció la Asociación Panameña de Centros Comerciales (APACECOM).

“Durante tres días, más de 3,000 comercios de Panamá ofrecerán descuentos y promociones en moda, electrodomésticos, tecnología, deporte, y más, por lo que es una excelente oportunidad para que los consumidores aprovechen rebajas hasta del 70%”, dijo Bonny Sánchez, presidenta de la APACECOM.

De acuerdo con la líder del gremio “entre los 16 centros comerciales que participarán de esta actividad económica están Federal Mall, Chiriquí Mall, Plaza Terronal, Albrook Mall, Westland Mall, Altaplaza, Colón 2000, Mega Mall, Centro Comercial Los Pueblos, Los Andes Mall, Balboa Boutique, Soho Mall, Town Center y Atrio Mall”.

En cuanto a las proyecciones de ventas, Sánchez comentó que esperan que con toda la inversión que han realizado y las alianzas, “superar el promedio acumulado de los últimos 8 años y tener un impacto en la economía superior a $85 millones”.

Nadkyi Duque, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Panamá (CAMTUR) aseguró que han hecho “una gran promoción este año en conjunto con la Autoridad de Turismo y PROMTUR en mercados potenciales. Esperamos recibir una cifra importante de turistas esta temporada. Sobre todo de países como Colombia, Brasil, Argentina”. Duque dijo que “el comercio ha tenido un crecimiento leve del 1% y 2%”.

También puntualizó que “saben la condición del poder adquisitivo del consumidor local. Que ha estado muy impactado por el alza de la electricidad, la canasta básica y el combustible. Sin embargo, la estrategia de promover el turismo ha logrado esa compensación, gracias a la gran afluencia de turistas en el país”.

Por su parte, Ramón Abadi, administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensor de la Competencia (ACODECO), dijo que “para hacer una buena compra el consumidor debe estar bien informado y comparar el precio. La ACODECO estará pendiente en todos los centros comerciales para garantizar que todo se realice como es debido”.