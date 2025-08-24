Desde EEUU, Lagarde defiende la independencia de los bancos centrales

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, afirmó que es peligroso atacar la independencia de los bancos centrales, en una entrevista difundida este domingo en Estados Unidos, donde el mandatario Donald Trump busca manejar la política monetaria.

“Cuando un banco central deja de ser independiente, o cuando su independencia se ve amenazada, se vuelve disfuncional. Comienza a hacer cosas que no debería”, advirtió Lagarde en entrevista con Fox News, la cadena preferida de los conservadores estadounidenses.

“La etapa siguiente es la confusión, la inestabilidad, o peor”, añadió la presidenta del BCE tras participar del encuentro de banqueros centrales de Jackson Hole, en Wyoming, junto a su par de la Reserva Federal, Jerome Powell, blanco de críticas de Trump.

Desde su regreso al poder en enero, Trump pide agresivamente un recorte de tasas de interés para bajar el costo del crédito.

El presidente republicano se ha embarcado en una campaña en contra de Powell, con la esperanza de acelerar su salida de la institución.

El mandato de Powell, prácticamente inamovible de su cargo, termina en 2026.