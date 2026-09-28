$!Detenciones en China reducen buques con bandera panameña

Las detenciones de buques panameños en puertos chinos, el retiro de naves sancionadas, pérdida de competitividad y la excesiva burocracia son algunos de los factores que han incidido en la reducción del registro de embarcaciones con bandera panameña, según empresarios del sector.

De acuerdo con datos de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), actualmente hay 7,705 buques inscritos bajo bandera panameña, con 196.1 millones de toneladas de registro bruto.

René Gómez, presidente de la Cámara Marítima de Panamá (CMP), indicó que “esta reducción es una realidad que se ve desde hace más de 5 o 10 años. Hemos perdido competitividad, otros registros fuera del país son más rápidos y dan una atención al cliente distinta”.

Gómez explicó que “otros países tienen modelos de operación distintos y mayor agilidad en comercialización, aunque Panamá ofrece beneficios superiores”. Añadió que, “si se mejora esa agilidad, podemos avanzar mucho”.

El líder de la CMP señaló que “otro factor fue el retiro de buques vinculados a la llamada “flota fantasma”, que transportaban combustibles sancionados por Estados Unidos u otras naciones”. Mencionó que “las detenciones de barcos en puertos chinos a inicios de año, llevaron a propietarios de buques a cambiar de bandera para evitar problemas, lo que representó un golpe fuerte”. Gómez resaltó la importancia de “invertir en tecnología para predecir deficiencias en los barcos” y también “evitar detenciones”.

Asimismo, advirtió sobre “una pérdida de ingresos para el país debido a la mora administrativa de la AMP en la renovación de licencias para marinos. Al no poder renovar sus certificados a tiempo en Panamá, los marinos recurren a otras banderas y luego Panamá simplemente homologa el documento, perdiendo así el cobro de la tasa de renovación”.

En tanto, Danilo Bustamante, presidente del Consejo Empresarial Logístico (COEL), indicó que “la baja al tercer lugar en tonelaje responde a dos factores: la depuración de los llamados buques fantasma, naves sancionadas o de bajo desempeño por poca actividad que afectaban la reputación de la bandera, y el aumento atípico de retenciones de buques panameños en puertos de China, que elevó el riesgo operativo para los armadores”.

Bustamante manifestó que “el reto ahora es convertir esta depuración en ventaja competitiva. Para lograrlo recomiendo posicionar a Panamá como bandera de calidad y confianza, resolver las retenciones por la vía diplomática y modernizar la Ley de Marina Mercante con trámites 100% digitales, ofrecer incentivos para buques nuevos y de bajas emisiones y crear una alianza público-privada que acompañe a la AMP en la captación de nuevos clientes”.

Por su parte, Alberto López Tom, presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), dijo que “hemos perdido competitividad frente a registros como Liberia e Islas Marshall. Nuestra estructura de gobernanza y muchos de nuestros procesos no han evolucionado a la velocidad de la industria, generando trámites rígidos y burocráticos frente a competidores que operan con mayor agilidad y una clara orientación al cliente”.

Tom afirmó que “Panamá necesita un registro moderno, ágil y comercialmente agresivo, que mantenga talento más allá de los periodos de gobierno y desarrolle altos estándares de calidad para competir de igual a igual por los buques nuevos y de mayor tonelaje”.