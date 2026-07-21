Disminuye el Índice de confianza de los consumidores panameños

El Índice de Confianza del Consumidor Panameño (ICCP) alcanzó 75 puntos en junio de 2026, este resultado refleja una disminución de 17 puntos en comparación con enero de 2026, cuando el índice se situó en 92 puntos, informó la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIA) que realiza la encuesta en alianza con The Marketing Group.

María Alejandra Cuéllar, CEO y Gerente General de The Marketing Group, señaló que “la medición más reciente del Índice de Confianza del Consumidor refleja un deterioro en las expectativas de los panameños, influenciado principalmente por el impacto del aumento en el precio de los combustibles y por la incertidumbre que generan tanto los factores externos como los internos sobre la economía. Este contexto ha incidido en una mayor cautela de los consumidores respecto a su situación financiera, sus posibilidades de ahorro y las perspectivas económicas del país.

En el caso de la probabilidad de ahorrar dinero durante los próximos 12 meses, el índice se ubicó en 70 puntos, lo que representa una disminución de 17 puntos respecto a los 87 puntos registrados en enero de 2026. Este resultado refleja un deterioro en las expectativas de ahorro de los consumidores y mantiene al indicador dentro de la zona de desconfianza, evidenciando que la mayoría de los panameños continúa percibiendo limitadas posibilidades de generar ahorros en el corto plazo.

Por su parte, la medición relacionada con las expectativas sobre el nivel de desempleo se ubicó en 87 puntos, lo que representa una disminución de 14 puntos respecto a los 101 puntos registrados en enero de 2026. Este resultado refleja un deterioro en la percepción de los consumidores sobre la evolución del mercado laboral durante los próximos 12 meses y devuelve al indicador a la zona de desconfianza.

En cuanto a la probabilidad de conseguir empleo en los próximos seis meses, el 22% de los encuestados considera que es muy probable y el 21% la califica como bastante probable. En contraste, el 16% estima que es poco probable obtener trabajo, mientras que el 26% considera que no logrará encontrar empleo; adicionalmente, un 15% no expresó una opinión definida, lo que evidencia una mayor incertidumbre entre los consumidores respecto a las oportunidades laborales.

En relación con la situación económica de los hogares, el indicador se ubicó en 79 puntos, lo que representa una disminución de 17 puntos respecto a los 96 puntos registrados en enero de 2026. Este resultado refleja un deterioro en las expectativas de los consumidores sobre la situación económica de sus hogares durante los próximos 12 meses y mantiene al indicador en la zona de desconfianza, evidenciando que persiste la cautela de las familias respecto a su bienestar financiero.

En cuanto a las expectativas sobre la situación económica general del país para los próximos 12 meses, el indicador se situó en 63 puntos, lo que representa una disminución de 21 puntos respecto a los 84 puntos registrados en enero de 2026. Este resultado evidencia un deterioro significativo en la percepción de los consumidores sobre la evolución de la economía nacional y mantiene al indicador ampliamente dentro de la zona de desconfianza, reflejando un mayor pesimismo y cautela frente al panorama económico del país.