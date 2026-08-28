Donoso se prepara: 41 residentes van por nuevas oportunidades laborales

41 residentes de 11 comunidades de Donoso se preparan para nuevas oportunidades laborales a través de un curso de 100 horas en electricidad básica y operación de equipo pesado, desarrollado por Cobre Panamá para fortalecer sus conocimientos técnicos y facilitar el acceso a futuras oportunidades de empleo.

Del total de participantes, 24 se capacitan en electricidad básica y 17 en operación de equipo pesado. Los beneficiarios proceden de Río Diego, Miguel de la Borda, Coclé del Norte, Río Caimito, Río Indio, Aguacate, Platanal, Guásimo, Villa del Carmen, Gobea y Quebrada Grande.

La formación está orientada a que los participantes obtengan una certificación que fortalezca su perfil laboral y les permita ampliar sus opciones en el mercado de trabajo. Al completar el programa, podrán postularse a los procesos de reclutamiento de Cobre Panamá, de acuerdo con los perfiles requeridos, las vacantes disponibles y los requisitos de cada posición.

La capacitación también busca preparar a los residentes para oportunidades que puedan surgir más allá de una empresa. Los conocimientos adquiridos pueden ser aprovechados para participar en futuros proyectos de infraestructura, construcción, energía, minería y otros megaproyectos que requieran personal capacitado en Panamá.

“Para garantizar un desarrollo y un futuro verdaderamente sostenible en las comunidades, no basta con construir infraestructura o generar bienes; hay que invertir en la gente. A través de estos programas de formación estamos dejando capacidad instalada en la propia comunidad, dotando a nuestros vecinos de herramientas y certificaciones técnicas que les abrirán puertas en diversos sectores clave del país. El talento local tiene un enorme potencial y nuestro compromiso es darles la plataforma para aprovecharlo”, señaló Maru Gálvez, gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá.

Para algunos participantes, esta capacitación representa una oportunidad para aprender un oficio, fortalecer sus capacidades y buscar una nueva ruta hacia un empleo estable. También constituye una alternativa para quienes, por diferentes circunstancias, no pudieron culminar sus estudios y hoy buscan herramientas que les permitan salir adelante y brindar mejores condiciones a sus familias.

Las 100 horas de formación representan así una inversión en capacidades que pueden acompañar a los beneficiarios durante diferentes etapas de su vida laboral, tanto en los procesos de reclutamiento de Cobre Panamá como ante oportunidades que puedan surgir en otros sectores productivos del país.

El desarrollo de talento técnico constituye uno de los beneficios tangibles que Cobre Panamá deja en las comunidades cercanas a la mina, al brindar conocimientos y certificaciones que amplían las posibilidades de inserción laboral y preparan a los residentes para aprovechar nuevas oportunidades de desarrollo.