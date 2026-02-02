Dulces y galletas al estilo de New York, un emprendimiento que conquista paladares

Carmen Herbar, es una emprendedora de 26 años, cuya pasión por la repostería la impulsó a desarrollar una idea de negocio y especializarse en la elaboración de galletas al estilo New York y dulces artesanales.

Herbar relató que su emprendimiento inició durante la pandemia, aunque el interés por los postres nació desde su infancia. “Mi mamá hacía postres desde que tengo uso de razón; yo la veía y creo que de ahí fue que nació este amor por los postres”, expresó.

La emprendedora detalló que entre los postres que ofrece se encuentran el tiramisú, cheesecakes, tartas, tres leches, dulces de cumpleaños, macarons y roles de canela.

Asimismo, destacó sus reconocidas “New York cookies, galletas estadounidenses icónicas por su gran tamaño, textura gruesa, exterior crujiente e interior suave y denso, caracterizadas por su alto contenido de mantequilla y generosos trozos de chocolate, inspiradas en la famosa Levain Bakery”.

Herbal explicó que para la elaboración de sus postres utiliza productos de alta calidad, “como la mejor harina, mantequilla y chocolate, con el objetivo de que cada bocado deje una experiencia memorable en quienes los prueban”.

La joven detalló que el precio de sus postres “va desde los B/.2.00 en adelante dependiendo de lo que solicite el cliente. Estos se pueden adquirir a través de su cuenta de Instagram @sucreebakery.