ml | La Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 705, que reforma la Ley 6 de 1997 del servicio eléctrico, con 6 votos a favor y tres abstenciones, tras analizar 115 propuestas de modificación presentadas durante el período de consulta. La iniciativa obliga a las distribuidoras a electrificar áreas rurales no rentables y no concesionadas, transparenta la venta de acciones mayoritarias y busca mejorar la atención al cliente por parte de distribuidoras y comercializadoras.