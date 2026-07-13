Economista advierte sobre dependencia de China y propone mayor integración en América Latina

“Los países latinoamericanos deben analizar con mayor profundidad los acuerdos comerciales con China, evaluando sus efectos sobre la industria, las exportaciones y la dependencia económica”, así lo advirtió Luis Villalba, doctor en economía y negocios de la Universidad de Kansas.

Villalba considera que fortalecer la integración regional puede ser una estrategia más beneficiosa que depender de una sola potencia. “Los modelos generales no demuestran que una mayor relación económica con China genere beneficios sostenibles para los países”, afirmó.

Según el economista, aunque algunos países han obtenido beneficios puntuales de sus relaciones con China, el modelo comercial chino ha generado desequilibrios. “En los pasados 30 años, el mundo ha tenido un déficit comercial con China”, señaló. Atribuyó esta situación a políticas de subsidios, manejo del tipo de cambio y financiamiento a las exportaciones.

Villalba también alertó sobre el impacto de los préstamos chinos en la región. “China ha comprometido alrededor de 1.4 billones en créditos y sostiene que cerca del 80% de esos préstamos se concentra en economías vulnerables o con problemas financieros”. “Eso genera preocupación sobre la sostenibilidad de la deuda”, indicó.

El experto añadió que varios proyectos financiados por China en América Latina han llevado a algunos países a perder “capacidad de decisión sobre recursos estratégicos e infraestructura”.

Ante este panorama, Villalba recomendó que “la región debe busque soluciones mediante una mayor cooperación e integración entre los países latinoamericanos, en lugar de depender de un solo para resolver sus problemas económicos”.