EEUU espera cerrar otros acuerdos de comercio recíprocos en América Latina este año, dice alto funcionario

Washington negocia con varios países latinoamericanos para concluir tratados de comercio recíproco este año, al estilo de los que ya ha pactado con ocho países, declaró este martes el vicerepresentante comercial, Jeff Goettman.

“Hemos tenido negociaciones significativas con tres o cuatro países que esperamos poder concluir en 2026”, declaró Goettman, número dos de la Oficina del Representante Comercial (USTR) en la asamblea anual del Consejo de las Américas, un centro de análisis.

Paralelamente a su drástica agenda arancelaria, que el presidente Donald Trump implantó en abril del año pasado y que fue invalidada por la Corte Suprema, Washington emprendió negociaciones comerciales con ocho países en todo el mundo, recordó el alto funcionario.

En América Latina, ya logró la ratificación de acuerdos con El Salvador, Guatemala, Argentina y Ecuador, que abrieron sus respectivos mercados a productos estadounidenses bajo el principio de reciprocidad en términos de reglamentaciones industriales, o sanitarias.

“Lo que nos gusta del bilateralismo es que, primero, se puede monitorear, y segundo, que podemos ser muy específicos sobre lo que queremos, que son mercados abiertos y recíprocos” explicó el vicerepresentante.

La gran dificultad respecto a los mercados agrícolas en América Latina es que Estados Unidos y sus vecinos del sur producen productos muy parecidos, reconoció.

El objetivo esencial del gobierno Trump es reducir su déficit comercial mundial, evaluado a principios de año en unos 1,2 billones de dólares.

Esa cifra se ha reducido en un 20% en los primeros cinco meses del año, aseguró.

El tratado de libre comercio más importante para Estados Unidos es el que tiene con Canadá y México, el T-MEC, que debe ser renegociado, con el 1 de julio como fecha oficial para anunciar conclusiones.

“Ese día es importante, pero quiero precisar que lo que estamos trabajando es crear la mejor opción para el presidente, para que pueda determinar qué es lo mejor para los estadounidenses”, advirtió.

Washington no quiere en absoluto mantener el statu quo en el T-MEC, explicó.

“El principal punto es mejorar las reglas de origen, que quiere decir en el fondo que buscamos un acuerdo arancelario común con México y Canadá” respecto a terceras partes, resumió.

Los equipos negociadores de los tres países ya han empezado los contactos, en un contexto de tensión a causa de la agresiva agenda comercial de Trump.