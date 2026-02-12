EEUU y Taiwán firman acuerdo para reducir aranceles y aumentar la inversión

Estados Unidos y Taiwán firmaron oficialmente este jueves un acuerdo comercial anunciado a mediados de enero para reducir los aranceles de productos de la isla, informó en un comunicado la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, en inglés).

El anuncio de la USTR formaliza un acuerdo que reduce los aranceles de muchas exportaciones taiwanesas del 20% al 15% e impulsa la inversión de la isla en productos estadounidenses.

El pacto comercial del jueves, que debe aprobar el legislativo taiwanés, “eliminará las barreras arancelarias y no arancelarias que enfrentan las exportaciones estadounidenses a Taiwán”, dijo en un comunicado Jamieson Greer, representante Comercial de Estados Unidos.

Taiwán planea facilitar un “aumento a largo plazo de sus compras de importantes bienes estadounidenses” hasta 2029, según una ficha informativa publicada por la oficina del USTR.

Estos incluyen 44.400 millones de dólares en gas natural licuado y petróleo crudo, 15.200 millones de dólares en aeronaves civiles y motores, así como 25.200 millones de dólares en equipos eléctricos, redes eléctricas y otros productos.

La ficha añadió que Washington se ha comprometido a reducir sus aranceles a los productos taiwaneses dado que Taipéi ha asumido compromisos para dar “pasos significativos para avanzar hacia una relación comercial más sólida y recíproca”.