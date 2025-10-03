Eilon Adar: “Panamá debe hacer mejor uso del agua”

El doctor Eilon Adar, fundador y profesor emérito del Instituto Zuckerberg de Investigación sobre Agua de la Universidad Ben-Gurión del Néguev, Israel, visitó Panamá para participar en la conferencia internacional organizada por la Asociación Panameña de Agua y Alcantarillados (APANAG), donde compartió su experiencia en la gestión de recursos hídricos en regiones áridas y su visión sobre los desafíos que enfrenta el país, particularmente en el arco seco panameño.

Adar, reconocido a nivel mundial por sus investigaciones en hidrología y técnicas innovadoras de conservación de agua, manifestó su sorpresa ante la paradoja que enfrenta Panamá: “Me sorprende darme cuenta de que un país como Panamá, que es rico en aguas y en bosque, sufre de una deficiencia del recurso y la falta de disponibilidad del mismo en varias zonas”.

El científico también puso énfasis en la situación del arco seco panameño, una de las regiones más afectadas por la sequía y la escasez del recurso. Allí, los agricultores emplean mayoritariamente el método de riego por inundación, técnica que, según Adar, no es sostenible en un país que enfrenta cambios climáticos cada vez más severos.

Durante su estadía, el investigador realizó un análisis de la situación hídrica nacional. “Desde un punto de vista científico fue un desafío analizar qué es lo que está pasando en el país ante la escasez que enfrentan miles de personas al no tener el vital líquido de manera permanente”, concluyó el investigador israelí Eilon Adar.