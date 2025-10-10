$!Ejecutivo analizará las recomendaciones al presupuesto el lunes

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> El diputado y presidente de la Comisión de Presupuesto Eduardo Vásquez indicó que entre las recomendaciones están: que se le destine 350,945,118 a la Universidad de Panamá, en el presupuesto original se le asignan 317,503,388 y para el ITSE la sugerencia es de 27,836201, lo que significan +6,000,000, que lo que dice el proyecto del Ejecutivo. Para la Caja de Seguro Social los comisionados recomiendan mantener los 319.5 millones para insumos médicos y no 300 como solicitaron. Para el MIDA solicitan reforzar el presupuesto de funcionamiento e inversiones 31.5 millones, estos por mencionar algunos.'Estas modificaciones fueron solicitadas durante el periodo de las vistas presupuestarias... y se han tratado de mantener el mismo gran total del Presupuesto General del Estado', dijo Vásquez.