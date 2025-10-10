$!Ejecutivo analizará las recomendaciones al presupuesto el lunes

Con relación a la propuesta de mejoramiento del Presupuesto General del Estado presentada por la Asamblea Nacional (AN), el presidente José Raúl Mulino informó que el próximo lunes se realizará un Gabinete Extraordinario para analizarla.

Esta sesión se llevará a cabo una vez que el Órgano Ejecutivo reciba la resolución emitida por la Comisión de Presupuesto de la AN. “Habrá un gabinete extraordinario el próximo lunes para este propósito únicamente”, manifestó el mandatario ayer durante su conferencia semanal.

Por su parte, la viceministra de Economía, Eida Gabriela Sáiz, indicó que ayer se recibirían las recomendaciones de los comisionados del Órgano Legislativo.

El pasado miércoles, la Comisión de Presupuesto aprobó mediante la Resolución N.º 35 del 8 de octubre de 2025 las recomendaciones al proyecto de ley 293, que dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026, estimado en B/. 34,901 millones.

Al ser consultado sobre la ejecución presupuestaria, el mandatario señaló: “Estamos a un 73% de ejecución presupuestaria; eso es muy bueno. Nunca se ejecuta un presupuesto al 100%. Podemos llegar posiblemente en noviembre a un 85%, lo cual representa una gran ejecución presupuestaria. Me siento complacido; hemos tenido el pie en el acelerador para que esto sea un hecho, sobre todo en el momento en que se cerró el presupuesto”.