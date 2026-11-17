El Informe de Actividad Económica, elaborado por la firma de asesoría financiera Elemente, reveló que el 52% de las empresas reportó una tendencia positiva de ventas durante octubre de 2026 y que el 90% espera aumentar o mantener el número de empleados en los próximos 12 meses.

La encuesta en la que participaron 256 compañías detalla que las actividades de transporte y logística, y finanzas (Banca, seguros y otras) registraron las ventas más alta del mes con 66%. Dentro de las actividades de finanzas, seguros y otros registraron la tendencia más alta con 73% y 70%, respectivamente.

Otras actividades con excelentes indicadores de ventas superiores a 60% fueron bienes raíces y comercio al por menor, con 63% y 62%, respectivamente. Educación, energía y otras actividades de turismo registraron la tendencia más baja con 33%.

Según el informe, “el indicador de perspectivas de mayores ventas durante los próximos 12 meses alcanzó 60%, una disminución de 6 puntos porcentuales relativo al mes anterior”.

Un 26% de las empresas esperan aumentar el número de empleados, un descenso de 7 puntos porcentuales con respecto de septiembre 2026. Un 64% de las compañías mantendrá su planilla igual.

Las actividades con mayor intención de aumentar el número de empleados durante los próximos 12 meses son construcción (58%), transporte y logística (50%) y tecnología (50%).

Las empresas que esperan aumentar el número de empleados disminuyeron siete puntos porcentuales, de 33% a 26%.

El Nivel de Confianza Económica (NCE) de las empresas participantes alcanzó 8.1 sobre 10. De acuerdo al informe, el 46% de las empresas esperan aumentar la inversión de capital durante el año 2027, 42% la mantendrán, y 12% tendrán que disminuirla.