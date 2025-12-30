El Aeropuerto de Tocumen registra un notable incremento de operaciones y pasajeros durante fin de año

El Aeropuerto Internacional de Tocumen registró un significativo aumento en sus operaciones aéreas y en el flujo de pasajeros durante el periodo de fin de año y Año Nuevo, consolidándose como uno de los momentos de mayor actividad aeroportuaria del calendario anual, informaron de la terminal aérea.

Durante el cierre del mes de diciembre, Tocumen alcanzó picos de hasta 500 operaciones aéreas diarias, lo que representa un incremento aproximado del 11% en comparación con el mismo periodo de 2024.

Este crecimiento sostenido refleja el dinamismo del sector aéreo panameño y el rol estratégico del aeropuerto como punto de conexión clave entre América del Norte, América del Sur, el Caribe y Europa, detallaron en un comunicado.

Solo este martes 30 de diciembre, el aeropuerto registró un importante movimiento de viajeros locales en las salidas. En la mañana, más de 3,700 pasajeros realizaron su proceso de chequeo, mientras que en la tarde se espera que la cifra supere los 3,100 pasajeros, reflejando la intensa dinámica que se vive en las terminales 1 y 2 de Tocumen.

En cuanto a las llegadas, se prevé que los días de mayor ingreso de pasajeros locales al país sean el 2, 3 y 4 de enero de 2026. Durante estas fechas, se estima que más de 2,600 pasajeros ingresen a Panamá en los periodos de la mañana, mientras que en horas de la tarde las cifras superarían los 4,500 pasajeros diarios, como resultado del retorno de viajeros que aprovecharon la temporada para actividades turísticas y encuentros familiares.

El gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, José Ruiz Blanco, destacó que este crecimiento es el resultado de una planificación estratégica sostenida y del compromiso institucional con la excelencia operativa.

“El aumento en las operaciones y en el flujo de pasajeros durante esta temporada confirma la confianza de las aerolíneas y de los viajeros en Tocumen como un aeropuerto moderno, eficiente y seguro. Nuestro compromiso es seguir fortaleciendo la conectividad aérea de Panamá y consolidarnos como la principal puerta de entrada a Latinoamérica, contribuyendo al desarrollo del turismo y la economía del país”, señaló.