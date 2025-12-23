El Banco de España revisa al alza las previsiones de crecimiento para 2025 y 2026

El Banco de España revisó este martes sus previsiones de crecimiento del PIB para 2025 y 2026, confirmando el dinamismo de una economía que contrasta con otros países de la región.

El banco proyecta una expansión de la economía de 2,9% este año, frente a una estimación anterior de 2,6%. Esta nueva proyección es más del doble de la media prevista para la zona euro en este mismo periodo.

Esta mejora coincide con las previsiones hechas por el gobierno del socialista Pedro Sánchez.

Para 2026, el Banco de España prevé un crecimiento del 2,2%, frente al 1,8% de su informe trimestral de septiembre.

"Las previsiones se revisan al alza por los últimos datos de PIB, la fortaleza del consumo, el dinamismo de las exportaciones de servicios no turísticos y los menores precios de la energía", explicó la institución.

La previsión para la inflación - una preocupación importante para los españoles muy afectados por el alza de los precios inmobiliarios - fue revisada al alza a un 2,7% (0,2 pp) para 2025 con una estabilización a 2,1% en 2026.

El banco revisó ligeramente a la baja sus proyecciones para el desempleo y estima que alcance un 10,6% en 2025 y un 10% el próximo año, un nivel que está entre los más altos de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

También mejoró la proyección del déficit público, a 2,5% para 2026 "por la buena situación económica" y al alza el 2027 por "el posible impacto del acuerdo salarial en el sector público", dentro de los límites marcados por la Unión Europea.

En este contexto económico, el Gobierno aprobó el martes, en el último Consejo de Ministros del año, un aumento del 2,7% de las pensiones generales en 2026 y de más del 7% de las pensiones mínimas.